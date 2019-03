Future Brands #2: Hoe Cuyana klanten adviseert om minder kleding te kopen en zo meer verdient

Als je denkt dat dit nooit groot kan worden, think again. Het merk vertegenwoordigt een nieuwe beweging. Wie had tien jaar geleden verwacht dat we anders zouden gaan denken over Zwarte Piet of het eten van vlees? De confectie-industrie is extreem vervuilend en de goede initiatieven van bekende merken ten spijt, blijft hun verdienmodel gebaseerd op groei.

Natuurlijk valt Cuyana in het niets bij de confectiereuzen zoals Zara of H&M, maar ze laten wèl zien dat het anders kan. Dat hun model niet onverdienstelijk is, mag blijken uit het feit dat klanten per keer weliswaar minder kopen, maar op lange termijn wel loyaler zijn met een hogere klantwaarde als gevolg. Cuyana is naar eigen zeggen winstgevend, biedt twee jaar garantie op alle geleverde producten en een reparatieservice.