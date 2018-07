Dit doen Albert Heijn, Plus en Jumbo met die ongezonde energiedrankjes voor jongeren 

Albert Heijn zegt dat het de ‘beweging’ naar een verkoopverbod voor jongeren ook wil maken, maar buigt zich er over hoe het dat gaat aanpakken. Volgens een woordvoerder is de situatie bij Nederlands grootste supermarktketen wat complexer dan bij bijvoorbeeld Lidl met zijn eigen merken. 'We hebben veel met veel A-merken te maken, er zijn afspraken en contracten met leveranciers. Daar moeten we naar kijken.’

Ook wil AH het ‘goed doen’ en werkbaar maken voor de caissières, die ook al hebben te maken met de restricties van tabak en alcohol. ‘We moeten een aantal vragen beantwoorden. Welke leeftijdsgrens is goed hanteerbaar? Wat doen met groepen jongeren, waarbij er ook oudere kinderen zijn? Voor dat soort zaken moeten we eerst regels opstellen.'

Albert Heijn zou het liefste met de gehele branche afspraken maken via het Centraal Bureau Levensmiddelen. Dit geeft meer duidelijkheid en maakt handhaving van een verkoopverbod aan jongeren eenvoudiger. Gezien de stellingname van PLUS en Jumbo lijkt het er niet op dat die afspraken er zullen komen. AH geeft aan dat het dan zelf met maatregelen komt. ’We laten onze keuze niet van zo'n centraal overleg afhangen. Als je kijkt hoe we met gezondheid omgaan, onder meer in de reductie van suiker die we hebben doorgevoerd, dan past het erg bij ons.’ Albert Heijn weet nog niet wanneer het met maatregelen komt.