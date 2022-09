'De hogere vraag was: kun je voor empathie ontwerpen?'

Vanuit de gedachte dat de creatieve industrie wel eens nuttige bijdragen zou kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het terugdringen van sluimerende conflicten en polarisatie op allerlei niveaus (denk corona, stikstof, Ter Apel, de cancelcultuur et cetera), initieerde medeoprichter van Fabrique en professor concept design Jeroen van Erp de VR-film ‘Alsof ik je al ken…’.

De film zoomt in op spanningen tussen bewoners enerzijds en jongeren anderzijds in winkelcentrum Meerveld in de wijk Meerhoven in Eindhoven, en werd gemaakt door het zogenaamde Bubble Games consortium, bestaande uit Fabrique, de TU Delft, Gemeente Eindhoven, Fontys Hogescholen, de Effenaar, VR Gorilla, LB MGMT en Fonkeling. Met als doel om elkaar beter te begrijpen, spanningen te verminderen en nieuwe afspraken te maken waar zowel de jongeren als de bewoners zich in kunnen vinden.

Simpel gezegd stappen de groepen in het project 'letterlijk' elkaars leefwereld binnen. En het werkt. Door de technologie is er enerzijds afstand - iedereen kan rustig zijn of haar verhaal vertellen. Anderzijds krijgen ze een inkijkje in elkaars 'normale' leven, wat empathie en gedeeld leed oplevert.

Van Erp: 'Om heel eerlijk te zijn is er veel kennis ten aanzien van polarisatie en sociale cohesie, maar hebben we als ontwerpers daar bar weinig mee gedaan.'

Kun je in enkele zinnen uitleggen wat je hebt gedaan?

'Het hoogste doel was een antwoord vinden op de vraag of je voor empathie kan ontwerpen. We hebben op basis van theorie en modellen een hypothetische journey ontwikkeld over hoe je groepen die tegenover elkaar staan nader tot elkaar kan brengen. We hebben vervolgens een social design en research project hand in hand uitgevoerd, met als uiteindelijke doel kennis te ontwikkelen op het gebied van polarisatie. Dit hebben we gedaan met behulp van VR in een real-life situatie. Dat we en passant het probleem in de wijk opgelost lijken te hebben is mooi meegenomen.'

Wat was de aanleiding, waar kwam het idee vandaan?

'Ik zit ook in de Raad van Advies van de Effenaar in Eindhoven. Daar werd de vraag gesteld waar de Effenaar over 10 jaar zou staan omdat de wereld van bandjes en artiesten snel aan het veranderen is, onder andere door toedoen van big data. Op dit moment kiest de Effenaar wat er op het podium komt te staan, over 10 jaar zijn het de artiesten die de Effenaar kiezen omdat ze precies weten hoeveel mensen er zullen komen en gewoon de zaal huren.

Dat beeld van een ‘verhuurschuur’, zoals directeur Jos Feyen het framede, is natuurlijk niet wenselijk. We zijn gaan nadenken over én de toekomst én waar de Effenaar vandaan komt. Over dat laatste: het is ooit opgezet door studenten van de sociale academy om mensen uit de stad bij elkaar te brengen, ontmoetingen te faciliteren. Oh ja, ze hadden ook nog een podium. Dat podium maakte onderdeel uit van de doelstelling maar is later de boel gaan overnemen waarbij de oorspronkelijke intenties uit het oog zijn verloren.

De Effenaar heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in VR en AR apparatuur om de concertbeleving te verrijken. Het idee ontstond toen om die apparatuur in te zetten om sociale cohesie te ontwikkelen waarmee het oorspronkelijk DNA van de Effenaar en technologie bij elkaar kwamen. De Effenaar is toen een formeel fieldlab geworden op het gebied van sociale cohesie. Met geld van ClickNL zijn 10 projecten gefinancierd. Het Bubble Games consortium heeft het polarisatie idee ingebracht dat positief werd ontvangen en gehonoreerd.'

Hoe ontwerp je zo’n proces? Wat kun je vertellen over het creëren, welke obstakels kwam je tegen?

'Goeie vraag, het is toch iets wat zich in de loop der jaren opstapelt in je hoofd waarbij je op een gegeven moment denkt: ‘Zou het mogelijk zijn om…?’ Toen we de partners rond hadden was het grootste obstakel het werven van deelnemers, wat we hebben onderschat. Omdat de gemeente partner was in het project werd het door de buurt gewantrouwd.

We hebben deelnemers gehad die zich terugtrokken omdat ze waren omgepraat door meer in het conflict geradicaliseerde buren. Kon je weer opnieuw beginnen. Met jongeren hebben we gesprekken gehad waarbij we op een gegeven moment de burgemeester van Eindhoven te berde brachten – daar zouden we het project eventueel aan presenteren. Hadden we ook beter niet kunnen doen, ze gingen door het dak, die ‘vent’ vonden ze zo fout als het maar zijn kon. Het is allemaal goed gekomen, de deelnemers aan het project zijn nu ambassadeurs voor ‘de vrede’ in de wijk én de linking pin tussen buurt en gemeente. En er is intussen ook een nieuwe burgemeester.'

Waarvan wist je bijvoorbeeld als ervaren ontwerper/communicatieman: als we dit zus of zo organiseren of ontwerpen, dan gaat het werken?

'Ook een goeie vraag. Ik denk toch vanwege de onderliggende kennis en theorieën. Ik geloof sterk in kennisgedreven ontwerpen. Er is een aantal voorbeelden van hoe via VR meer begrip is ontstaan voor een ander. Zo heeft Hack the Planet een keer een mooi project gedaan om rivaliserende stammen in Oeganda bij elkaar te brengen. Die voorbeelden zijn niet aangevlogen vanuit een theorie en een beoogde journey en ook niet vanuit ‘a bigger plan’. Dat hebben wij wel gedaan. Hierbij helpt natuurlijk mijn relatie met de TU Delft en het feit dat ik goed op de hoogte ben van de kennisbasis in de designwereld. Maar het project is lang niet af hè, er val nog genoeg te leren.'