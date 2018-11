Hoe Sanquin met League of Legends echt bloed doet vloeien

Dat eSports een optie zou zijn, was min of meer toeval. Tijdens een ontmoeting die Van den Berg had met mensen van 2Basics Marketing & Sports uit Haarlem, kwam het probleem van Sanquin ter sprake, waarop 2Basics met de suggestie kwam om voor de campagne de gamewereld in te schakelen, en dan met name het spel League of Legends.



De keuze voor League of Legends (LoL) is een zeer bewuste. In de eerste plaats vanwege het bereik. Gamers lijken voor de buitenwereld een homogene groep te vormen, maar in werkelijkheid gaat het om een heterogene gemeenschap. 2Basics voert op continue basis onderzoek uit onder gamers. Hierdoor heeft het bureau een gedetailleerd inzicht in de samenstelling van de game community en kansen voor merken.

Een game als Fornite is eveneens populair onder jongeren. ‘Maar dan zit je meer in de categorie kids,’ reageert Ruben Houkes, eigenaar/directeur van 2Basics. ‘League of Legends kent een sterke oververtegenwoordiging van mannelijke spelers in de leeftijd 18–35 jaar, plus een relatief hoog aandeel hoger opgeleiden, van wie je mag aannemen dat ze wat vaker dan gemiddeld bereid zijn een maatschappelijke bijdrage te leveren.’



Ook inhoudelijk zagen Houkes c.s. een sterke relatie tussen League of Legends en de doelstelling van de donorcampagne. Houkes: ‘Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar een van de belangrijkste acties in de game heet ‘First Blood’. Dat is het eerste moment in de game waarop een van de spelers zijn tegenstander vernietigt.Te vergelijken met een openingsgoal bij voetbal. Ook het moment waarop je het publiek massaal ziet opveren. Als de uitdaging dan is om jonge mannen voor het eerst bloed te laten testen, zit daar een mooie link.’