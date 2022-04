Anna Noyons: 'De toekomst van innovatie is democratisch, inclusief en open'

Deze week was Anna Noyons, medeoprichter van social design studio Ink, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Noyons over haar week: 'Everything is designed and therefore design is everything. Als ontwerper ben je constructief ontevreden met de status quo. Alles kan altijd beter. Als social designer houd je je niet alleen bezig met objecten en spullen, maar met de hele maatschappij. Dat kan soms ook overweldigend zijn, want alles is in principe interessant, alles is inspiratie. Maar dat is tegelijk ook de reden dat ik ontwerper ben geworden en waarom dit vak zo goed bij mij past. Ik vínd ook bijna alles interessant. Vooral mensen en de wonderlijke dingen die we doen en uitvinden.

Gevraagd naar 5 dingen die mij inspireren was het dan ook moeilijk kiezen. Maar daar gaan we!'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Designing Design by Kenya Hara - en de verwondering over het alledaagse

'De meesten kennen Kenya Hara als de artdirector van de Japanse retailketen Muji. Hij is begonnen als grafisch ontwerper, maar heeft zich later steeds meer ontwikkeld als iemand die cureert, nadenkt en schrijft over design, naast zijn ontwerpwerk.

Ik ben een ongelofelijke bewonderaar van van hem, omdat alles dat hij doet en maakt zorgvuldig, smaakvol, intelligent, bescheiden en spannend tegelijk is. Hij vertegenwoordigt voor mij ook een generatie moderne Japanse ontwerpers en architecten - zoals Tadao Ando, Nendo en Ryue Nishizawa - die de poëzie van het dagelijks leven op geniale wijze weten vorm te geven en een enorme impact hebben gehad op onze hedendaagse esthetiek.

Het boek Designing Design is het boek dat ik opensla, als ikzelf op zoek ben naar inspiratie. Mijn favoriete hoofdstuk gaat over het herontwerpen van extreem dagelijkse dingen. Hara nodigde 32 Japanse ontwerpers uit om iets dat wij allemaal heel goed kennen en daarom niet meer goed zien - een toiletrol, macaroni, een doosje lucifers - te her-ontwerpen. Door jezelf te dwingen opnieuw naar iets te kijken alsof je het voor het eerst ziet - wat eigenlijk altijd nodig is wanneer je gaat ontwerpen - kan je je weer verwonderen over de extreme complexiteit die achter onze meest dagelijkse dingen schuilt. Making the known unknown, noemt hij het.

Zo komt Shigeru Ban erop om de toiletrol een vierkante in plaats van ronde kern te geven. Door de kleine frictie die dat oplevert, zouden mensen wel eens wereldwijd veel minder toiletpapier kunnen gaan gebruiken. En het stapelt een stuk beter.

Social design gaat ook vaak over het verbeteren van hele dagelijkse dingen. Dingen die we al bijna niet meer zien omdat ze zo vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze maatschappij. Maar wel - vaak impliciet - een grote impact hebben op ons dagelijks leven.'