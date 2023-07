Daan Remarque: 'Hoe werkt reclame nou echt?'

Deze week was Daan Remarque, communicatie- en gedragsstrateeg (onder meer voor Truus) en auteur van Het jojo-effect (een optimistisch boek over gedragsverandering), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Showmanship - 'Hij denkt dat er zelden een unieke propositie is en dat we veel meer moeten entertainen'

'De vraag hoe reclame werkt blijft fascineren. We gaan er vaak onbewust vanuit dat reclame werkt als een soort verkoper, die mensen rationeel overtuigt van een unieke propositie. Maar er is óók reclame die vooral entertaining is, zoals Centraal Beheer, Hornbach of Kruidvat, die zeer succesvol is. Hoe werkt reclame nou echt?

In de afgelopen 20 jaar is er een sensationele ontwikkeling geweest in de kennis over hoe ons brein werkt. We weten nu dat reclame draait om wat Byron Sharp mental availability noemt: dat een merk snel in ons opkomt in relevante situaties. Die mental availability groeit vooral als de reclame het merk beroemd maakt (Fame), positieve gevoelens oproept (Feelings) en distinctive assets (Fluency) heeft. Dat heeft grote gevolgen. Nu snappen we eindelijk waarom een drummende gorilla -Cadbury- of een melkprofessor met een koe in de zijspan -Melkunie, zie onder- beter werken dan een standaard verkooppraatje.

Paul Feldwick, oud-topstrateeg van DDB betoogt in zijn laatste boek Why Does The Pedlar Sing?What Creativity Really Means in Advertising dat de beste en meest effectieve reclame showmanship is, die het merk populair en beroemd maakt. Hij denkt dat er zelden een unieke propositie is en dat we veel meer moeten entertainen, mikken op emotie en spraakmakend zijn, zodat het merk populair wordt. Showmanship dus, geen salesmanship. Of zoals de legendarische Howard Gossage zei: ‘The buying of [advertising] time or space is not the taking out of a hunting license on someone else's private preserve, but is the renting of a stage on which we may perform.’