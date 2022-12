Joost Rentema (Artsen zonder Grenzen) over liefde voor een vreemde

Deze week was Joost Rentema, Sr. (Stakeholder) Communicatie Professional van Artsen zonder Grenzen Nederland (MSF/Médecins Sans Frontières Netherlands), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans én Adformatie (één bijdrage per dag).

Hier zijn pic(k)s:

1. Alan Kurdi

'Ik heb besloten deze reeks aan pics op te dragen aan mensen, plekken, momenten die wat met me gedaan hebben, maar die me niet per se altijd ‘geïnspireerd’ hebben. Tuurlijk, inspiratie is heerlijk: je ziet iets moois en dat inspireert je. Het brengt je in beweging, in alle opzichten. Mentaal of fysiek.

Maar je kan ook mensen, dingen of momenten meemaken die je verafschuwen, maar die je óók in beweging krijgen, ook al is het geen inspiratie. Een trigger. Een breder begrip. Als curator van trap ik af met een trigger.

Neem deze op het eerste oog ‘random’ foto. Zo lijkt het, maar maak kennis met Alan Kurdi. Met 2 jaar oud, maakte hij meer impact op de wereld dan wie dan ook van die leeftijd. Hij moest er alleen eerst voor overlijden. Alan Kurdi is het jongetje dat we kennen van ‘die ene foto’.

Die ene foto die wereldwijd de vluchtelingencrisis van 2015 een gezicht gaf. Alan Kurdi is het jongetje dat in z’n korte broekje, rode shirt (dit shirt?) en gezicht in het zand aanspoelde op de Turkse kust nadat zijn boot was gekapseisd onderweg naar Griekenland.

Dit is hem. Levend. Ik hoop met heel m’n hart dat zijn ouders hem op deze manier herinneren. Want als jij je hele leven in een rugzak bij je draagt nadat je een oorlog overleefd hebt en ontvlucht bent (held), wat gebeurt er dan met je laatste persoonlijke spullen als je rubberen bootje kapseist? Ik vrees dat de digitale en fysieke foto-herinneringen van de ouders van Alan Kurdi op de bodem van de Egeïsche zee liggen.

In april 2015 kapseisde vlak voor Lampedusa een boot met 700 mensen. Het werd wereldnieuws. Voor 1 dag. Maar het narratief van migranten en/of vluchtelingen onderweg naar Europa overheerste het beeld en kon niet rekenen op het draagvlak dat dit onderwerp nodig heeft. Als communicatie-nerd: ‘een oorlog ontvluchten’ of ‘Europa bereiken (en zogenaamd overspoelen)’ is nogal een verschil in beeldvorming. En realiteit.

Alan Kurdi veranderde voor maanden de manier waarop de hele wereld naar het journaal keek. Die ‘vluchtelingen’ waren kinderen als Alan Kurdi. Ouders van kinderen als Alan Kurdi.

Herfst 2015 zette ik zelf voet op het Griekse eiland Lesbos. Het zou mijn thuis worden voor de komende 9 maanden. 250.000 mensen zouden er nog aankomen in die rotbootjes. Alan Kurdi veranderde ook mijn leven. En die van velen met mij.

De komende week, deel ik alles en iedereen die mij in de maanden die volgden geïnspireerd of getriggerd hebben. En ja, ik heb Alan Kurdi vaak genoemd hierboven. Bewust. Want mensen zijn geen nummers, foto’s of containerbegrip als vluchteling.

Alan Kurdi. Alan Kurdi. Alan Kurdi.'