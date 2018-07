Grootste merken verhogen budgetten influencers, maar eisen meer transparantie

Van de respondenten zegt 71% het essentieel of erg belangrijk te vinden dat bij de selectie van influencers meegewogen wordt hoe die hun relatie met een merk communiceren. Dat kan op verschillende manieren. Uit het onderzoek blijkt dat dit in 68% van gevallen via hashtags gebeurt. 63% vermeldt de relatie via een video, de helft door een mondelinge vermelding en 43% via betaalde partnerschapslabels.

De World Federation of Advertisers zal de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken om samen met merken tot best-practises te komen op het gebied van influencer-marketing en transparantie.