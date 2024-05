Yuyan Vuurmans: 'Ik wilde rust en trok zelfs ons dure behang met drukke print van de muur'

Deze week was Yuyan Vuurmans, medeoprichter van UGC Society, Buro Bagsy en 1AM Agency, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

'Social media bureau UGC Society hebben we in oktober 2023 gelanceerd en is voortgekomen uit de behoefte naar meer authentieke content die ’in the moment’ gemaakt is. We helpen merken met UGC Society aan real-time, likeable content en hebben als doel dat we de tijdlijn vullen met leuke branded content.

Buro Bagsy is een social agency dat bestaat uit meerdere labels: een talent management label, een podcast label en een 'for business' label waarmee we merken helpen zich op een unieke manier te positioneren online. Ze hebben alledrie gemeen dat ze strategy-driven zijn. We zijn klein en persoonlijk, maar tegelijkertijd hebben we een grootse aanpak.

Onder influencer agency 1AM agency ontwikkel ik de persoonlijk strategie voor styliste Lonneke Nooteboom (zie onder) en adviseer ik nog veel andere bekende Nederlandse talenten en merken.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. De open blik van Generatie Z - Altijd op zoek naar nieuwe passies

'Werken met jonge talenten van Gen Z is elke dag een frisse wind. Hun energie, creativiteit en de nieuwe perspectieven die ze binnenbrengen, zijn een constante bron van inspiratie. Het is fascinerend om te zien hoe deze jonge professionals technologie en social media naadloos integreren in hun dagelijkse werk en communicatie, wat ons team voortdurend inspireert tot innovatie.

Meer specifiek proberen zij zichzelf continue te ontwikkelen. Zo was het voor mij een eye opener dat ze nieuwe systemen hebben aangelegd, noem ik het maar even, om nog veel effectiever te communiceren en elkaar op de hoogte te houden van interne en externe ontwikkelingen.

Daarnaast zie ik dat mijn jongere collega’s altijd op zoek zijn naar nieuwe passies waar ze voldoening uithalen. Al mijn collega’s hebben bijvoorbeeld creatieve hobby’s zoals schilderen, keramieken en ontwerpen - om daar ontspanning in te vinden. Ook hun reislust vind ik fascineren en ook heb ik het idee dat ze soms veel beter kunnen multitasken dan ‘boomers’. Ik hou ervan dat ze een open blik hebben op de wereld en op mensen.'