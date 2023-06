Bakkie Media S03E11 - Maakt AI ons overbodig?

Vandaag duiken we in een van de meest intrigerende onderwerpen van nu. Kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. In deze aflevering bespreken we de zin en onzin van AI. De mogelijke gevaren en de spannende kansen die het met zich meebrengt. Maakt AI ons allemaal overbodig de komende jaren en zal AI de wereld vernietigen zoals sommige doemdenkers voorspellen?

Of valt het allemaal wel mee en is AI juist een zegen en zal het ons leven net zo verrijken als het internet en de mobiele telefoon? Om ons te helpen om deze complexe wereld te begrijpen hebben we twee experts bereid gevonden om hun visie te delen. AI-positivo's Mark Schoones (mede-oprichter en head of strategy bij MIX, een strategie en conceptbureau) en Niels Langereis (CEO van New Story) nemen ons mee in hun persoonlijke en zakelijke ontdekkingsreis door de wereld van AI en ons een kijkje geven in de toekomst van deze technologie. Is AI een tool of een toverstaf?