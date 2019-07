Feyenoord kiest AD als nieuwe mediapartner

Feyenoord heeft in het AD een nieuwe mediapartner gevonden. De Persgroep Nederland, uitgever van het AD, gaat een overeenkomst van drie seizoenen tekenen die onder andere bestaat uit gezamenlijke acties voor de aanhang, online en offline advertentieruimte voor de club en verschillende lezersacties.

‘De supporters van Feyenoord zijn ook onze lezers en bezoekers, voor hen kunnen we in de samenwerking veel doen’, vertelt Bart Verkade, zakelijk directeur van ADR Nieuwsmedia, waar het AD onderdeel van uitmaakt. ‘De journalistieke berichtgeving valt daarbij traditioneel buiten de afspraken van het mediapartnership.’

Mark Koevermans, commercieel directeur van Feyenoord, geeft aan dat beide partijen een lange historie hebben op commercieel gebied: ‘Na een periode zonder partnership was vanaf het eerste moment dat we weer met elkaar om tafel gingen duidelijk dat beide partijen enthousiast zijn over een hernieuwde samenwerking.’

Het AD zal morgen, wanneer de Rotterdammers het opnemen tegen Panathinaikhos, al zichtbaar zijn in stadion De Kuip op de boarding aan de tweede ring. De samenwerking is verder met terugwerkende kracht per 1 juli ingaan.