Finse krant heet Trump en Poetin welkom met 300 billboards over vrije pers

Helsingin Sanomat, de grootste krant van Finland, heeft een bijzonder onthaal voor Donald Trump en Vladimir Poetin, die elkaar vandaag in Helsinki ontmoeten.

Op de route van de luchthaven naar de plaats van de topontmoeting heeft de krant 300 billboards over de persvrijheid in Rusland en de VS. Op de luchthaven begint het met een megabillboard met de tekst: Mr. President, welcome in the land of free press. Door de stad heen zijn verschillende billboards te zien in het Russisch en Engels.

Kaius Niemi, senior-hoofdredacteur van Helsingin Sanomat, zegt dat de krant de campagne voert, omdat zowel de president van de Verenigde Staten als Rusland een ‘problematische’ relatie heeft met de media. ‘We willen onze steun betuigen aan die collega's die dagelijks worstelen in steeds moeilijkere omstandigheden, zowel in Rusland als in de Verenigde Staten.’

Niemi noemt persvrijheid in Rusland non-existent, en verwijst daarbij naar de Reporters Without Borders World Press Freedom Index. Rusland bezet daar en 148 plaats van de 180 landen. De VS bekleedt een 45e positie, ook niet erg hoog. Finland zelf staat er op een 4e plaats, na Noorwegen, Zweden en Nederland.