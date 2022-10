Global Media & Entertainment geeft 'ongevraagd advies'

Ongevraagd Advies – een partij die graag aandacht vraagt, maar zelf anoniem wenst te blijven – benaderde Global Media & Entertainment om hen te helpen ongevraagde adviezen te verspreiden. 'Van activiteiten tot tradities en van omgangsvormen tot wijsheden. Niemand is er verantwoordelijk voor en dus voelt niemand de urgentie om eens flink voor deze fenomenen te adverteren. Terwijl ze vaak wel leuk en belangrijk zijn', aldus Ongevraagd Advies.

Global’s creative lead Dave Janssen reageert ludiek: 'Die grappenmakers noemden wat wij doen allemaal nogal "klein" - dat wij meestal dingen adviseren als ‘Boek deze vakantie!’, of ‘Koop deze scheermessen!’ Daarom wilden ze ons nu de kans bieden om onze expertise eens in te zetten voor écht wezenlijke dingen: of je je moeder wel vaak genoeg mee uit eten neemt; dat je soms even de tijd mag nemen voor je ergens klakkeloos induikt; of dat je niet altijd maar zo dom glimlacht om iedereen zogenaamd een plezier te doen. Hoe kan je daar nou nee op zeggen?”

Daarom heeft Global niet alleen besloten gehoor te geven aan de bijzondere oproep, ze gaan er zelfs als volwaardige partner in: het mediabedrijf zal de ongevraagde adviezen voorlopig 2 jaar lang delen met heel Nederland. Met digitale schermen en print-vlakken van Franeker tot Gulpen.

Janssen: 'Geheel in lijn met het doel dat Global altijd al heeft: mensen te laten kijken en zich te laten verwonderen en verbazen. Goed ongevraagd advies kan dat allemaal. We zien dit als een viering van het medium. Ons (ongevraagde) advies is dan ook: stel jezelf ervoor open!'