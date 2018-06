PlayStation Nederland start YouTube-kanaal voor gamers

Het kijken van game-content is populair onder millennials. Met For the Players speelt Sony Playstation in op deze trend. Het platform richt zich op gamers, die als eerste op de hoogte willen zijn van PlayStation nieuws en game-releases. Daarnaast biedt het entertainment met bekende YouTubers. PlayStation heeft de ambitie uitgesproken om een platform te creëren dat op een fun en entertaining manier de wereld van PlayStation voor een brede gaming-doelgroep openstelt.

MediaCom Beyond Advertising, het contentlabel van MediaCom, ontwikkelde het platform in samenwerking met Divimove. Ronny Hoekman, marketing directeur: ‘Met ‘For The Players’ hebben wij een omgeving gecreëerd, waarin wij op continue basis PlayStation-releases op een fun en entertaining manier bekend kunnen maken. We doen dit door lokaal relevante content te bieden die onmiskenbaar vanuit PlayStation komt.’

In de eerste week trok het platform 250.000 organische views.