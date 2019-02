Vertrek van ochtend dj Edwin Evers kost Radio 538 luisteraars

De vraag is of daarmee de daling is gestopt. Een veel groter deel van de Evers fans (40%) is zich volgens het onderzoek namelijk aan het orienteren of overweegt over te stappen naar alternatieve zenders als Sky Radio, Q-music of SlamFM. 38% van luisteraars rekent zich tot de categorie ‘blijvers’. Zij blijven de show trouw, ondanks het vertrek van Evers.

Sander Bots, strategy director Mediaxplain*, zegt niet verbaasd te zijn over deze sterke verschuivingen. ‘De verwachting was dat het vertrek van Edwin Evers een impact zou hebben van de buitencategorie en het onderzoek toont dat ook aan. Vooruitlopend op de luistercijfers die over enkele maanden worden verwacht, kunnen wij met deze inzichten alvast anticiperen op de verwachte verschuivingen in marktaandelen van de zenders.’



Waardering voor Frank Dane

Hoewel het vertrek van Edwin Evers veel luisteraars heeft doen afhaken, lijkt dit niet samen te hangen met gebrek aan waardering voor zijn opvolger. Waar Edwin Evers een gemiddelde score van 8,1 kreeg, krijgt Frank Dane een 7,2 weliswaar een lager cijfer, maar nog steeds een ruime voldoende, zo blijkt uit het onderzoek van Mediaxplain*.

Persvoorlichting van Radio 538 reageert: 'Wij hebben kennisgenomen van het onderzoek en herkennen ons niet in de resultaten. We krijgen goede reacties van onze luisteraars op de nieuwe ochtendshow. Ook zien we dat het online luistergedrag in de pas loopt met het afgelopen jaar. We wachten graag op de officiële luistercijfers van NLO/GfK, zoals bekend de enige onafhankelijke partij als het gaat om luistercijfers. Verder zijn we heel blij met de manier waarop Frank en zijn team de show van Edwin hebben overgenomen.'