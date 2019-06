‘Vraag één bij elke vergadering, is het nep?’

KdK: ‘Ja dat zeggen we ook tegen de mensen die bij ons komen. Je kan het wat proberen op te rekken natuurlijk maar uiteindelijk staat of valt alles daarmee. We leven in een tijd waarin je moet zijn, wie je zegt dat je bent. In de muziek is het meteen te horen als het niet klopt. Maar ook voor merken geldt, alles is nu voor iedereen meteen zichtbaar en de meningen zingen ruim rond.’

VP: ‘De realiteit is dat als merken en bureaus van ons horen, je doelgroep ziet het zo en zo, - we toch nog vaak te horen krijgen, ja maar wij denken meer aan dat en dat. En dan komen ze met een iets dat zij leuk vinden. Lil’ Kleine met anderhalf miljoen volgers is misschien wel de beste social media expert die er rondloopt in Nederland. Luister naar hem. Het is accepteren dat je te maken hebt met de jeugd – in je team, en als doelgroep. Accepteer, dat hoe zij het vertellen aan jou, de waarheid is. Niet denken dat jij de waarheid hebt en kunt vertellen aan hen. Die houding is essentieel.’