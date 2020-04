Wefilm: Hitmachine en activist in één

Welling: ‘Mijn broer Roel – die regisseur en creatieve director is – en ik zijn Wefilm inderdaad begonnen omdat we werk wilden maken dat the talk of the town zou worden. Adverteerders dachten destijds nog niet erg vanuit de ontvanger. Wij konden daarmee redelijk makkelijk het verschil maken en ondertussen ons gevoel voor wat wel en niet werkt verder ontwikkelen.

‘Rond Dela merkten we dat we die “intuïtie” ook konden inzetten om op grote maatschappelijke thema’s echt iets in beweging te krijgen.Oprechtheid vormde in toenemende mate de voornaamste voorwaarde voor succes, omdat “virals” steeds gekker en daardoor ongeloofwaardiger werden. Dat werd, naast spraakmakende ideeën en onze focus op craft, vanaf dat moment onze derde pijler. Een volgend scharniermoment was toen Ruben bij ons kwam, in 2016, om de concepting-tak op te zetten. Hij was de eerste niet-filmmaker die hier kwam werken.’

Cusell: ‘Ik had en heb een passie voor film als medium en Wefilm wilde als productiemaatschappij een volwaardig “creatief bureau voor impact” worden waarin film onderdeel is van een campagne. De timing was perfect. Ik had een achtergrond in pr en was al getraind om te denken in maatschappelijke relevantie en het verdienen van aandacht met echte verhalen. Waar de nadruk bij bureaus doorgaans ligt op het concept, ligt die hier op het maken; op indruk maken namens klanten. Dat vond ik te gek.’

Welling: ‘We zijn geen supergroot bedrijf – we werken hier met twaalf man en vrouw en daaromheen hebben we een schil specialisten; regisseurs, strategen, gedragspsychologen, creatieven en een mediaregisseur. We raken alle facetten van een campagne: van de purpose van een merk, tot de creatie en craft en het meedenken over distributie en pr. Ons grote voordeel is dat de lijnen hier heel kort zijn.’

Cusell: ‘Een regisseur denkt kritisch mee over de strategie en in de executiefase kunnen we ook nog omschakelen; we wéten dat het concept in die fase vaak alleen maar beter wordt. Van begin tot eind houden we ons oog op de bal: op de meest impactvolle campagne en content en de zichtbaarheid daarvan. Het maximale eruit halen, daarin zijn we vrij fanatiek; dat virale denken zit nu eenmaal in ons dna.’

Welling: ‘Wat ook onveranderd is gebleven, is dat we van een campagnebudget zoveel mogelijk reserveren voor craft. Daarin willen we veel speelruimte hebben, want daar ligt onze kracht. En dat is wat de consumenten gaan ervaren.’