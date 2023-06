Cannes officieel geopend: Creative Marketer of the Year AB InBev spreekt

Na de officiële opening van de 70e editie van Cannes Lions in de grootste zaal - Le Lumière - van congrescentrum Le Palais was het de beurt aan het Amerikaans-Belgische bierconglomeraat Anheuser-Busch InBev, dat voor het tweede jaar op rij verkozen werd tot Creative Marketer of the Year bij de Cannes Lions; een primeur. Afgelopen jaar won het 49 Leeuwen en ook in de rankings van WARC Marketing Effectiveness en de Effie Awards staat het merkenportfolio AB InBev - variërend van Stella Artois (sinds 1366) en Hoegaarden (sinds 1445) tot Budweiser, Jupiler en Corona - sinds afgelopen jaar bovenaan.

De Braziliaanse Chief Marketing Officer Marcel Marcondes, die in 2005 als marketingdirecteur van Skol Brazilië bij het toenmalige Ambev begon, mocht de creative journey van AB InBev uit de doeken doen: 'Alhoewel die natuurlijk nooit eindigt. Waar ik ook maar gelijk aan toe wil voegen dat onze [eveneens Braziliaanse] CEO Michel Doukeris niet warm of koud wordt van Cannes Lions. Dan zegt-ie: 'So what?' Wat hem wel aanspreekt is dat creativiteit groei aanwakkert. Bij ons bestaat er inmiddels een correlatie van 80% tussen goed presterende merken en salescijfers.

Wij komen vooral naar Cannes om te leren. Om met Anselmo Ramos (een Braziliaanse topcreatief en oprichter van het bureau GUT, dat onlangs ook een vestiging in Amsterdam heeft geopend, red.) te spreken: om onszelf eraan te helpen herinneren dat we niet zo goed zijn als we soms denken.'

Roze olifant

'Maar ik ben hier om te praten over bier, want dat is wat wij als grootste bierbrouwer ter wereld doen. We do beer! And our dream is to be the best beer company bringing people together for a better world. And to create a future with more cheers! Want het mooie van bier is dat het natuurlijk en dichtbij voelt, en betekenisvolle momenten creëert die mensen bij elkaar brengt. Het gaat nooit over bier alleen, maar over samenzijn.'

Waarmee hij de roze olifant in de kamer direct benoemt. Want Bud Light sloeg in april de plank mis (of niet natuurlijk) door een samenwerking aan te gaan met transinfluencer Dylan Mulvaney, bekend op TikTok en Instagram, waarna het biermerk en masse geboycot werd door conservatief Amerikanen en het aandeel in mei 18% daalde. Marcondes: 'Wat je er ook van denkt of vindt, het was een harde, nederig makende wake-up call die ons eraan herinnerde dat we de consument in alle vormen en maten echt moeten begrijpen. Onze missie is juist om mensen samen te brengen!'

