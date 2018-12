Deze 5 memorabele merken maakten in 2018 een comeback

Tegenwoordig kennen we ze als M&M's (in de afkorting herkennen we de namen van de uitvinders, Mars & Murrie's), maar in de jaren zestig kwamen ze hier op de markt onder de merknamen Treets (met pinda's) en Bonitos (zonder pinda's). In 1983 besloten de uitvinders om beide merknamen te laten vallen en de chocolade snoepjes ‘gewoon’ te gaan verkopen als M&M's Pinda en M&M's Choco. Na de rebranding verviel de vraag naar Treets echter niet.

De echte liefhebbers vonden de M&M pinda’s in een chocolade- en suikerjasje maar een flauwe variant van hun geliefde Treets. Speciaal voor deze liefhebbers kwam er in september van dit jaar goed nieuws. Toen werd bekend dat de Duitse zoetwarenfabrikant Katjes de rechten voor Treets had verworven van Mars én direct de eerste zakjes op de Duitse markt bracht. Nederland zal spoedig volgen, zo werd ons beloofd. Wel even opletten als het zover is: De nieuwe zakjes zijn oranje van kleur in plaats van geel. Wel zo Hollands overigens.