Dit zijn de 7 meest memorabele merken die we niet meer terugzien in 2019

Faillissementen laten zich vaak als een soap vertellen. Ruzies, intriges en onbegrijpelijke beslissingen zijn debet aan menig verdwenen merk. Maar zelden lag het er zo dik bovenop als bij de val van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. In het vorige decennium kregen zij landelijke bekendheid als de opnamelocatie voor de populaire tv-soap ‘Medisch Centrum West’. John de Mol maakte toen al dankbaar gebruik van de leegstand in Lelystad.



In het bijna veertig jarig bestaan hebben zich veel meer verhalen afgespeeld. De start was nog revolutionair, met in de directie geen medici meer. De specialisten kwamen in loondienst en werkten dus niet, zoals toen nog gebruikelijk, in een maatschap. Dit zou passen bij het innovatieve karakter van ‘de nieuwe stad’ die Lelystad toen nog was. Binnen twee jaar na opening moest de directie echter al opstappen op gezag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ook in de jaren erna blijft het rumoerig, met de doodsteek in 2018. De ziekenhuizen draaien al jaren een miljoenenverlies en wederom grijpt de Inspectie in. Ondanks het beloofde beterschap blijken nieuwe machtswisselingen te laat. De geldkraan gaat dicht en een faillissement wordt uitgesproken. Het moet nog blijken of een doorstart met nabijgelegen ziekenhuizen levensvatbaar is.