Etos neemt Solvo Groep over en wordt grootste Nederlandse gezondheidsplatform

Etos heeft Solvo Groep overgenomen, waardoor de drogisterij meteen de grootste aanbieder wordt van gezondheids- en welzijnsinformatie in Nederland. Solvo Groep is eigenaar van onder andere gezondheidsplein.nl, dokterdokter.nl en ziekenhuis.nl.

De drogisterij stelt dat met de overname een stap wordt gezet richting het creëren van een nieuw drogisterijconcept, waarbij fysieke winkels en 24/7-informatievoorziening over gezondheid zijn geïntegreerd. Volgens Etos kunnen mensen nu online informatie en tips vinden en afspraken maken met zorgspecialisten in combinatie met persoonlijk advies in de fysieke winkels van Etos.

‘De combinatie van onze fysieke winkels met de platformen van Solvo vormt een belangrijke stap in onze doelstelling om de nieuwe drogisterij te realiseren, waarbij informatie, advies en het aanbod van producten hand in hand gaan’, vertelt Saskia Egas Reparaz, algemeen directeur van Etos. ‘Ook ben ik blij te kunnen melden dat de oprichters en aandeelhouders van Solvo ook in de toekomst betrokken zullen blijven.’

Martine Rooth, ceo van Solvo Groep: ‘Door de overname hebben we nu een nog groter bereik naar de consument en versterken wij elkaar om de zoekende consument te helpen in gezondheids- en wellbeing-vraagstukken.’

Er zijn geen financiële details bekend gemaakt over de overname.