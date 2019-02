Experience economy is hedonisme voorbij 

Er is iets tussen Joe Pine en Nederland, zegt Stan Boshouwers. Kan Pine uitleggen wat dat precies is? ‘Die relatie gaat ver terug. Een van de eerste presentaties over de Experience Economie buiten de VS, gaf ik hier in Nederland. Eerst sprak ik in Rotterdam, waar ik op het podium stond in een bioscoop; iets wat ik totaal niet had verwacht. Daarna gaf ik een presentatie voor de Universiteit van Amsterdam en ‘I just fell love with the city’. Met de UvA en Albert Boswijk in Bilthoven hebben we toen het European Center for the Experience Economy opgezet. Voor mij was dat een soort bruggenhoofd voor onderzoek in Europa. Sindsdien is Amsterdam mijn aanvliegpunt als ik naar Europa kom. Doorgaans is dat een paar keer per jaar, dus ik ken het land en ik ken de mensen, waaronder diverse goede experience designers.’

Tot bepaalde hoogte is Authenticity, het boek dat Joe Pine in 2007 schreef als vervolg op The Experience Economy, geïnspireerd, op zijn ervaringen in Nederland. ‘Telkens als ik hier sprak over de experience economie, was er altijd wel iemand die vroeg: hoe zit het met authenticiteit? Is het niet zo dat ervaringen alleen waarde hebben als ze echt zijn? Als ze authentiek zijn? Dat zette me aan het denken. Want wat wordt daarmee bedoeld? Wat is echt? Wat is authentiek? Niet voor niets is een van de hoofdstukken getiteld: ‘The Dutch versus Disneyland’.