Goedkope treinkaartjes dragen niet bij tot structurele groei in openbaar vervoer

Acties met goedkope treinkaartjes via Kruidvat of Etos hebben een positief effect op het aantal afgelegde kilometers per spoor. Dat effect is veel sterker dan de invloed van televisiereclames of advertenties in dagbladen of magazines.

De toename van het OV-gebruik is echter tijdelijk. Bovendien leidt deze toename tot minder klanttevredenheid, mogelijk omdat het op korte termijn niet lukt voldoende zitplaatsen te realiseren waardoor de kwaliteit van de reis daalt.

Dat concluderen Maarten Gijsenberg en Peter Verhoef van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzochten hoe marketing kan helpen om reizigers in het openbaar vervoer te krijgen. Hun bevindingen publiceren zij in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Public Policy & Marketing.