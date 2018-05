Henkel en Post.nl investeren in landelijke was- en stomerijdienst

'Je kleding perfect schoon en binnen 48 uur retour.’ Met die belofte gaat deze week in Amsterdam de was- en stomerijdienst dobbi van start. Klanten kunnen met een app aangeven dat ze kleding hebben die gereinigd moet worden, en dan komt dobbi deze op een afgesproken tijdstip ophalen. Het reinigen en vouwen gebeurt door een keten van aangesloten stomerijen.

Dobbi is een initiatief van twee ondernemers uit de stomerijwereld: Maurits Tiethoff, oprichter van stomerijwinkel Bubble&Stitch, en Ruben van Pelt van stomerij Topcleaning in Harderwijk. Tijdens een bezoek aan een grote stomerijbeurs in Las Vegas, besloten zij de krachten te bundelen en een landelijk dekkende service te realiseren.

Waspoedergigant

De ondernemers hebben grote ambities met de nieuwe was- en stomerijdienst en hebben PostNL en waspoedergigant Henkel (o.a. Witte Reus, Persil) aan boord als investeerders. Post.nl stapt in als logistiek partner, terwijl Henkel de wasmiddelen. Met deze partners denken ze dobbi - dat als tagline 'powered by Persil' hanteert - binnen een jaar landelijk te kunnen uitrollen.

Thomas Schuffenberg, head of corporate venturing bij Henkel Laundry & Home Care: "Diensten on-demand worden steeds belangrijker voor de consument. Tegenwoordig verwachten mensen niet alleen hoogwaardige producten, maar willen ze ook de beste service. Daarom zijn we verheugd om onze strategische samenwerking met dobbi aan te kondigen.’

Harry Potter

De naam van de nieuwe dienst is overigens een knipoog naar Dobby, de huis-elf uit Harry Potter. Die wordt alleen bevrijd als iemand hem een kledingstuk overhandigt