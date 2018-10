Hoe de chemietak van Akzo rebrandde naar Nouryon, een interview

‘Dat heeft ook met onze medewerkers te maken. Wat we namelijk ook van ze terugkregen is dat we met zelfvertrouwen in de markt moeten staan en naar de toekomst kijken. We zijn een leider in deze industrie, niet alleen op het gebied van onze performance, maar ook qua veiligheid en duurzaamheid. 80 procent van onze omzet komt uit een nummer 1 of 2 marktpositie. Ze vinden dat we dat best mogen laten zien en laten weten. Dat is in het merk terug gekomen, we hebben voor oranje gekozen omdat dit fris is en erg onderscheidend in de markt; er zijn zeer weinig bedrijven die in die kleur opereren. De eerste reacties op de kleur bevestigen ons in die keuze. We horen van klanten en medewerkers dat het oranje erg opvalt tijdens vakbeurzen en -conferenties. Ook in onze purpose differentiëren we ons van andere chemiebedrijven.‘