It's a Barbie world: over de wereldwijde wederopstanding van het merk (én de kleur roze)

Kreiz wist hoogstpersoonlijk Margot Robbie tijdens een lunch te overtuigen om de hoofdrol op zich te nemen. Zij wilde alleen ‘ja’ zeggen als er een kritisch script lag en meerdere Barbie’s in verschillende maten zouden worden toegevoegd. Daarmee personifieert Robbie niet alleen Barbie’s nieuwe normen en waarden in de film, maar ook in de echte wereld. En Kreiz weet heel goed wat de plek van Mattel in dit geheel is: We do enjoy self-deprecation, and we're happy to play the game.