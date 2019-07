Kornuit komt met duurzame sokken, gemaakt van visnetten

Kornuit lanceert sokken, gemaakt van gerecyclede visnetten. Het biermerk zegt hiermee het belang van duurzaamheid onder de aandacht te willen brengen. Vanaf vandaag krijgen consumenten twee paar sokken bij aankoop van een krat Kornuit.

Het biermerk werkt voor de lancering van de sok samen met Healthy Seas. Deze organisatie zet zich in voor een schonere zee door op de zeebodem achtergelaten visnetten weg te halen. Healthy Seas duikt deze netten op en zet ze om in nylon om er vervolgens sokken van te laten maken.

Kornuit: 'We willen ons met deze sokken en andere projecten richten op een schonere wereld. Vandaar dat we overstappen op duurzame Point of Sale (POS)-materialen voor de presentatie van bier op de winkelvloer.'