Max Havelaar stopt met eerlijk goud, en dat is doodzonde

De trouwzaal van een idyllisch gemeentehuis. De klokken luiden. De hele kerk afgeladen met vrienden en familie. Binnen staat een dolverliefd stel in elkaars ogen te kijken: knappe vent en prachtige bruid. De grote vraag wordt positief beantwoord, hij doet eerst haar ring om. Maar als de bruid de ring van haar bijna-echtgenoot om zijn vinger wil schuiven, ziet ze iets aan de binnenkant staan. Iets dat haar helemaal niet bevalt. Ze wringt haar eigen ring af en drukt allebei de ringen terug in de hand van de bruidegom.

In slow motion verlaat ze de zaal, een woest deinende sluier als ziedende hekgolf. De ontluisterde bruidegom kijkt haar na. Getuigen, ouders, vrienden, oudtantes draaien zich Fellinesk in de banken om. Ondertussen horen we de voice over:

Echte liefde verdient een ring van eerlijk goud. Fair Trade Goud. Want 40 miljoen gouddelvers lijden onder geweld, kinderarbeid en kwikvergiftiging. Doe op de mooiste dag van je leven ook iets moois voor de wereld.

Fair Trade Goud. Op goudeerlijk.nl vind je alle juweliers.

Daarna natuurlijk een tag-on met onze bruid, schaamrood op de kaken die met een gouden brilletje op weer naast de bruidegom staat. We zien het Fair Trade Keurmerk nu scherp in de rand, het stond er natuurlijk wel in. Oeps, iets te snel geoordeeld.

Nieuw bij Pearle Opticiens: Fair Trade Gouden Brilmonturen.

Eind goed, al goed. En nu weet heel Nederland dat Fair Trade Goud bestaat en is het best lastig een trouwring te kopen zonder dat keurmerk. En Pearle heeft de commercial betaald. Maar goed. Dan moet je wel zoiets bedenken en maken, anders gaat geen hond het horen of onthouden.