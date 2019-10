Nederland vervangt in nieuwe merkstrategie ‘Holland’ door ‘The Netherlands’

Dit merk The Netherlands wordt volgens Gehrels onder andere tijdens de Olympische Spelen 2020 in Tokio ‘volop benut’. Ook zal het een prominente rol spelen tijdens het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam. ‘Drie avonden telkens 180 miljoen kijkers, dat is een waanzinnige kans voor communicatie en marketing.’

In de positionering staan vijf woorden centraal, die overigens niet als pay off onder het logo komen te staan. Co-creating staat daarbij voor de samenwerking die Nederland kenmerkt, volgens Gehrels. Pioneering benadrukt de pioniersgeest, onder meer op het gebied van water. Solutions verwoordt het oplossend vermogen voor ‘global challenges’, uitdagingen waarin Nederland en voorbeeld is voor de wereld.