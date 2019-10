Nuon verdwijnt definitief als merknaam en maakt plaats voor Vattenfall

Nuon verdwijnt vandaag na exact 25 jaar definitief uit Nederland. De merknaam zal nu plaatsmaken voor Vattenfall, het moederbedrijf. Vorig jaar maakte de energiemaatschappij al bekend dat de naam geleidelijk zou worden gewijzigd naar het Zweedse moederbedrijf. Vattenfall is overigens al tien jaar eigenaar van Nuon.

Naar eigen zeggen heeft Vattenfall als doel om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Volgens het Zweedse concern is hiervoor een grensoverschrijdende aanpak nodig, waardoor de keuze is gemaakt om Nuon en Vattenfall onder één naam te verenigen.

‘We zien dat het percentage mensen dat met de nieuwe naam bekend is inmiddels even hoog is als bij onze oude naam’, vertelt Cindy Kroon, Directeur Klanten van Vattenfall Nederland. ‘Met dit vertrouwen van onze klanten, én een duidelijke belofte voor de toekomst zijn wij er klaar voor.’

Peter Smink, ceo van Vattenfall Nederland: ‘Het is heel bijzonder om één generatie na aan het ontstaan van het merk Nuon nu als Vattenfall verder te kunnen bouwen aan een fossielvrij leven binnen één generatie.’