Europese topclubs zien inkomsten uit commerciële exploitatie fors stijgen

Kijken we naar de totale netto-inkomsten van de clubs, dan is Barcelona grootverdiener met 689 miljoen euro. Van dat bedrag vloeide ruim € 303 miljoen in de clubkas door commerciële activiteiten, zoals sponsoring en merchandising (44%). Uitzendrechten leverden de club 220 miljoen op (32%) en de ticketsales voor thuiswedstrijden ruim € 165 miljoen (24%).

Bayern München volgt met 596 miljoen euro en Manchester City met 568 miljoen euro. Ook bij deze clubs ligt het commerciële aandeel in de inkomsten in de buurt van 50%. PSV bezet 62 miljoen euro de achtste positie in de ranglijst. Galatasaray boekte met een groei van 19% de grootste inkomstenstijging, gevolgd door Paris Saint-Germain met 12%.

Paul Adriani van KPMG’s Sports Analytics Practice concludeert dat de bedrijfsvoering van voetbalclubs een sterke verandering ondergaan, in die zin dat ze zich meer en meer ontwikkelen van voetbalorganisaties tot entertainment bedrijven met een sterke merkbeleving. Doordat de clubs geïnteresseerden trekken van over de hele wereld kunnen commerciële inkomsten groeien en dat deze baten een steeds groter aandeel uitmaken van de totale inkomsten.