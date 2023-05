Bibianne Roetert: 'Ik wil (consu)mensen in beweging brengen'

2. Horen: DWDD van Fresku - Ik hoop dat we blijven drijven

'Opgegroeid met Tupac kan ik nog steeds genieten van rake teksten in een rap. Daarom bij het zintuig ‘horen’ mijn nieuwe lievelingsnummer dat ik ontdekte via de nieuwsbrief van Food Hub (lang leve de nieuwsbrieven die meer bieden dan korting). Fresku omschrijft in zijn nummer ‘DWDD’ van het album 'In het diepe' hoe machteloos mensen zich kunnen voelen én gedragen en hoe hopeloos we daar als mensheid van worden.

De wereld draait door zonder om te kijken

Waar staan wij nou voor?

Volgers zonder leiders

Wereld die draait door, cirkel zonder einde

Voor mij omschrijft Fresku in realistische scènes wat er gebeurt als we een toeschouwer worden van de wereld om ons heen. We worden een ‘zinkend schip’. Als we iets willen verbeteren dan moeten we verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en de wereld, meedoen. Op het veld stappen en de cacao-industrie veranderen, het gebruik van plastic reduceren of op een andere manier je steen bijdragen.

Als we onszelf en ons werk blijven bevragen dan geloof ik dat er nog een berg positieve verandering te creëren is. Het is niet makkelijk, maar om toch door te blijven gaan, is Fresku er om ons wakker te houden.

Ik hoop dat we blijven drijven,

En keren naar het licht.'