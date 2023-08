De inspiratie van Daan Langstraat (MediaMarkt): 'De kernwaarden van je merk zijn heilig'

Deze week was Daan Langstraat, manager Brand & Campaign Benelux bij MediaMarkt, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Langstraat over zijn week: 'Inspiratie is een bron van enthousiasme en energie die je kunt ervaren wanneer je wordt geïnspireerd door iets of iemand. Toen ik nadacht over wat mij inspireert, kwamen eigenlijk de meest uiteenlopende zaken in mijn hoofd voorbij. Daarom doe ik de naam van deze rubriek deze week echt eer aan en zit er geen thema in mijn week, maar zijn mijn pic(k)s totaal random.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Merken gebouwd op innovatie - Je kunt zo ver en hoog dat je bijna het gevoel hebt dat je zelf vliegt

'Ik begin de week dichtbij mijn werk bij MediaMarkt. Ik kan ontzettend geïnspireerd worden door merken die gebouwd zijn op innovatie. Denk aan Sonos, Tesla, Dyson die de stofzuiger opnieuw uitvond, maar ook het Chinese DJI.

Laatgenoemde levert betaalbare drones die onwijs makkelijk, intuïtief te besturen zijn én op hoge resolutie foto en video schieten. Als gadgetliefhebber kon ik, een paar jaar geleden, de verleiding niet weerstaan om de DJI Mini 2 in huis te halen. Enigszins sceptisch (want kan dit voor een paar honderd euro?) maakte ik een eerste vlucht vanuit mijn achtertuin. Het eerste dat ik dacht was: ‘Hoe dan?!’ Hoe is het mogelijk dat dit zó gemakkelijk en zo goed werkt? Je klikt je smartphone op de controller, opent de DJI app, maakt binnen een paar seconden contact met de drone en vliegen maar. Op het scherm van je telefoon zie je wat de camera van de drone ziet en alle relevante vluchtinformatie zie je in dashboardvorm over het beeld heen. Het vliegen is zo makkelijk en de drone is perfect stabiel. Je kunt zo ver en hoog dat je bijna het gevoel hebt dat je zelf vliegt. Het geeft je letterlijk een ander perspectief.

Zoals je leest, was ik direct fan van dit product dat een hele nieuwe wereld met creatieve mogelijkheden opent. Mijn verwachtingen werden op ieder vlak overtroffen. Als je als merk met een product zo’n gevoel bij je klanten teweeg kunt brengen dan hoef je eigenlijk bijna niet aan marketing te doen, toch?'