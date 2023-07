Debora de Roos (Corendon): 'Alles wat ik hoor en zie sla ik op in mijn notities'

Deze week was Debora de Roos, Directeur Marketing bij Corendon, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

De rode draad: ruimte creëren voor nieuwe ideeën.

Hier haar 5 bijdragen:

1. Wandelen in de natuur - 'Ik woon in Boskoop, midden in het Groene Hart'

'Ik woon in Boskoop, midden in het Groene Hart. Het is dus niet moeilijk om mooie plekjes te vinden in de buurt waar je even in alle rust van de natuur kunt genieten.

Wij hebben een hond, Qenzo. Qenzo is een Staffordshire Bull Terrier van 7 jaar oud met enorm veel energie. Door met hem te wandelen in het Bentwoud, een natuurgebied op slechts 5 kilometer van ons huis, maak ik mijn hoofd leeg en komt er ruimte voor nieuwe ideeën; het wandelen zorgt er voor dat ik oplossingen kan bedenken en geeft me veel inspiratie.

Soms maak ik snelle aantekeningen in mijn telefoon, maar het liefst pak ik mijn telefoon tijdens het wandelen zo min mogelijk; dit zorgt namelijk toch vaak weer voor afleiding.'