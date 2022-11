Floor Peters: 'Ik heb anderhalf uur lang aan één stuk gelachen'

3. Ongeveer 8 jaar was ik, toen we met ons gezin verdwaalden op de Mont Ventoux

'Vandaag denk ik aan een plek waar ik in het verleden veel inspiratie vandaan heb gehaald. De natuur, specifiek bergen. Ik vind ze fascinerend, prachtig, rustgevend en avontuurlijk tegelijkertijd.

Als kind kwam ik er graag, ik had ook geen keuze, samen met mijn ouders maakte ik flinke tochten in Frankrijk. Het is me met de paplepel ingegoten. Ongeveer 8 jaar was ik, toen we met ons gezin verdwaalden op de Mont Ventoux. Het werd donker, de paniek sloeg toe, totdat ik de weg terugvond, ik wist het zeker vertelde ik mijn vader. En ’s avonds laat (8 uur later dan gepland) stonden we weer naast onze auto.

Al vele hikes heb ik achter de rug. Sommige naar de top, soms rondom de berg. Een hike, moeilijk of niet, daagt uit, moitveert, het zet je aan het denken, je komt tot bezinning. Voor mij is het een plek waar ik inspiratie vandaan haal, maar bovenal motivatie en nieuwe energie. Termen die wat mij betreft hand in hand gaan.

Het Atlasgebergte in Marokko is zeker aan te raden. Wandelingen voor elk niveau, van een dagtocht tot meerdere dagen. Zelf heb ik in 2 dagen de tocht Imlil (Marrakech) - Toubkal (met 4167 meter de hoogste berg van het Atlasgebergte) gedaan, naar de summit. Het was best zwaar en koud 😉, maar eenmaal boven ben je alles vergeten. Wat een heerlijk gevoel!'