Ine Stultjens (Auping): 'Ik vind het mooi om revoluties te ontketenen'

Deze week was Ine Stultjens, Head of Marketing & Communication Koninklijke Auping (a certified B Corp), curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Stultjens over haar week: 'Of ik nou bij multinationals of kleinere, ondernemende bedrijven werk, ik vind het mooi om revoluties te ontketenen die ervoor zorgen dat elke morgen beter is dan gisteren. Ik hou ervan om vrolijke, duurzame merken te bouwen en om samen te werken met leuke mensen vanuit diverse hoeken. Dat maakt elke dag zinvol en levert betere business op. Als marketingleider weet ik wat er nodig is om een positieve impact te hebben op zowel de bedrijfsresultaten als de samenleving en deel ik mijn inspiratie graag.

Daarnaast: in een samenleving waarin iedereen "always-on" is, 24/7, met non-stop schermen en apparaten in de buurt, is overal afleiding. Iedereen is druk-druk-druk en niemand staat uit. Terwijl aandacht voor zzz's zo hard nodig is. Bij Auping zorgen we al sinds 1888 voor slaap en rust. Auping rust de wereld, want goed slapen is erg belangrijk voor mensen. En voor onze planeet. Die heeft ook rust nodig. Iedere dag kom ik met plezier uit bed op om aan deze belangrijke missie te werken. Elke Auping wordt gemaakt met aandacht voor details, het ontwerp, het milieu en de toekomst. Het is handgemaakt, door echte mensen, met liefde. Zo kan iedereen met een gerust hart naar bed.

Kortom, mijn week gaat over duurzaamheid, vakmanschap, design, liefde en leiderschap - en wat mij als marketeer daarin raakt.'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. Duurzaam leiderschap - drie perfecte verhalen voor onder de kerstboom

'Als we niet heel drastisch veranderen krijgen we grote problemen op de wereld. Klimaatverandering, voedselproblemen, zelfs oorlogen. Daarom is het nodig dat we allemaal – individu per individu - de urgentie voelen om verantwoordelijkheid te nemen om deze realiteit te omarmen en bij te dragen aan de oplossing.

We moeten laagdrempelig duidelijk maken wat de ‘we gaan voor net zero’-uitspraken, die we rond Glasgow veel hoorden, concreet betekenen. Er zijn nu nog 97 maanden te gaan om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Daarom ter inspiratie in willekeurige volgorde een duurzaam drieluik om mee te starten. Met één meeslepend Amerikaans en twee bloeiende Belgische voorbeelden.

• Op het Nationale Sustainability Congres 2021 zag ik Beyond Zero, de indrukwekkende en bekroonde documentaire over de moedige beslissing van Ray Anderson, oprichter van vloerenfabrikant Interface. Zijn onderneming was zo ongeveer de meest vervuilende ter wereld. Maar de film volgt zeer realistisch het bloed-zweet-en-tranen avontuur dat hij en de mensen om hem heen aandurfden om de boel compleet te transformeren naar een bedrijf zonder negatieve impact. En met succes. De film maakt inmiddels onderdeel uit van het 100 Months to Change programma, een community van changemakers waarmee leiders en professionals wereldwijd worden uitgedaagd en gesteund in hun klimaatwerk. Bekijk de trailer hier.

• We leven in turbulente tijden en het is duidelijk dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen en dat we met elkaar oplossingen moeten trachten te bieden voor maatschappelijke problemen. Isabel Verstraete onderzocht tijdens de pandemie bedrijven die het goed deden en vond een patroon achter hun succes. Dit soort koplopers focussen eerst op wat ertoe doet en kijken dan pas naar ze hoe iets kunnen verkopen. Dat bedrijven kunnen zorgdragen voor iets of iemand is de generieke insight achter haar bevindingen.

Die maakt ze concreet met de 4 Care Principles: Collaboration, Agility, Reliability en Empathy. Ze laat zien dat iedereen, ook bedrijven, kunnen tonen waar ze écht om geven. En als er één ding is dat we de afgelopen twee jaar wel geleerd hebben, dan is het dat we de nieuwe realiteit maar beter kunnen omarmen - met meer balans tussen commerciële en morele doelstellingen. Een perfect verhaal voor onder de kerstboom. Ook te beleven in de vorm van videopodcasts waarin Isabel openlijk spreekt met tal van entrepreneurs, CEO’s en marketeers die inzichten delen over hoe zij succesvol werken aan een betere toekomst.

• En ik mocht alvast kennisnemen van Pretopia, 33 inspirerende toekomstscenario's voor duurzame ondernemers, het nieuwe boek van Stefaan Vandist dat is uitgerekend om op 11 januari 2022 het levenslicht te zien. Wie hem een beetje kent weet dat hij een positieve wervelstorm met impact is; daar krijg je goesting van. Zijn boek is nét zo. Door goed te kijken naar wat er al is, geeft hij de passwords voor een duurzame toekomst. En dat is geen geheimschrift, want alles is er al en dichterbij dan je denkt. Ook Pretopia is wat mij betreft verplichte kost voor iedereen. Het nieuwe groot bestaat daar namelijk uit de optelsom van geweldig veel klein. Wil je je eigen getekend exemplaar reserveren of een aantal exemplaren reserveren als relatiegeschenk? Klik dan hier.'