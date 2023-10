Karen de Loos: 'Blijf leren, vragen, twijfelen, kijken, reizen en delen'

2. Blijf denken, blijf vragen, blijf kijken, blijf twijfelen - Ik ben een mediaveelvraat

'Grappig hoe het werkt met ‘Random Pic(k) Of The Day’. Vanaf het moment dat mij de vraag werd gesteld schiet er steeds wel ‘iets’/iemand(en) door mijn hoofd waarover ik kan schrijven. Keuzes, keuzes :-). Pak ik een volgend onderwerp of blijft het thema ‘reizen’ (in de breedste zin des woords) een rode draad? Ik probeer het gewoon.

Ik moest denken aan de oude pay-off van de Volkskrant ‘Blijf vragen’. Want als je daarmee stopt, stopt je nieuwsgierigheid en volgens mij ook je inspiratie. In ons vak zeggen we vaak dat ‘outside in denken’ belangrijk is, maar dan moeten we natuurlijk zelf wel het goede voorbeeld willen zijn. Als wij dat in ons vak niet doen, niet mee gaan met ontwikkelingen (en nee, we hoeven niet allemaal TikTokfluencer te worden) dan krijg je geen prikkels, valt er niets te delen en kun je volgens mij niet van waarde zijn voor de mensen met wie je werkt.

Ik ben een mediaveelvraat (bij tijd & wijlen, soms is mediastilte ook prettig). Van stapels tijdschriften - vooral onbekende, dan word je weer even ‘wakker geschud’ - tot TV, radio, podcasts, socials et cetera. Voor mij zijn het bronnen waaruit ik kan putten als ik workshops geef of op een andere manier een ‘onsje inspiratie’ door wil geven.

Ook kunst & cultuur zetten mij aan het denken. Museumbezoek, kunstbeurzen en zo nog meer. Een van mijn grote (!) cultuurliefdes is mijn Dikke Vriendschap bij International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA). Inmiddels al vele jaren. De Dikke Vrienden steunen IDFA en krijgen in ruil daarvoor mooie documentaires met Q&A-sessies, voorrang bij kaartverkoop voor het festival (dit jaar van 8-19 november in diverse bioscopen in Amsterdam), en nog veel meer. Het Dikke Vriendendiner eind oktober is de aftrap van de festivalperiode waarin we ons vervolgens tien dagen lang onderdompelen in honderden documentaires. Heerlijk.

De Private Donations Manager, Marloes Janssen, is iemand die zelf ook aanstekelijk werkt en goed voor haar Dikke Vrienden zorgt. Niet verwonderlijk dat bij de crowdfundingactie voor de stoelen in hun nieuwe bioscoopzaal in Vondel CS (het nieuwe huis van IDFA) de doelstelling ruimschoots werd behaald. Niet alleen door Dikke Vrienden overigens, maar je voelt dan de energie door de club gaan. Een ieder wil een stoel omdat je het instituut IDFA steunt en daarmee documakers in de wereld, zodat belangrijke verhalen verteld blijven worden.

Extra feestelijk is het Dikke Vrienden-uitje naar Vlieland in december. Bojan Bajic, eigenaar van Podium Vlieland en Brouwerij Fortuna, organiseert dan twee weekenden met IDFA-documentaires. Hoe bijzonder is het dat we dan met die kleine club drie dagen lang daarheen gaan, op ons fietsje van hotel naar bioscoop, food & beverage (natuurlijk) tussendoor, documentaires kijken, een wandeltje en mooie gesprekken voeren! Je zit dan even in je bubbel en zondagavond terug op de boot heb je het idee dat je drie weken weg bent geweest. Al moet IDFA zelf nog beginnen, op 8 november tel ik ook al af naar het Vlieland-weekend.'