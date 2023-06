'Mijn definitie van een goed bureau: als je na een meeting vol goede ideeën en energie wegrijdt'

Deze week was Mariëlle Rooswinkel, CMO detacheerder Maandag®, SAN-bestuurslid en Effie-jurylid, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Rooswinkel over haar week: 'Inspiratie is overal. Op straat, wandelend over de hei, door een museum, in een prachtige film, een met liefde gemaakt magazine. En bovenal krijg ik graag inspiratie van mensen. Geweldig hoe verschillend we zijn en wat we van elkaar kunnen leren.

Ik heb verschillende studies gedaan: kunstgeschiedenis, de modeacademie, marketing, vormgeving en communicatie. Ik vond en vind het allemaal leuk en interessant. Mode, kunst, trends, advertising, mooie merken, alles wil ik zien en van alles wil ik op de hoogte zijn.

Ik geloof heel erg dat als je open staat en nieuwsgierig bent, dat inspiratie dan vanzelf op je afkomt.

Het is ook fijn om inspiratie te delen. Maar net zo belangrijk om dit van anderen te krijgen. Zo vind ik het ontzettend leuk om te werken met stagiaires. Ik heb er altijd graag een paar in mijn team. Ze kennen nog geen barrières en verrassen je elke dag weer met nieuwe inzichten.

Deze week ben ik hopelijk de stagiaire van deze rubriek en geef ik jullie een inkijkje in hoofd.'

Hier haar 5 bijdragen:

1. Alleen als je niet nieuwsgierig bent, verandert de wereld razendsnel - En weer door!

'De wereld verandert razendsnel. Bijna elke casefilm en bijna elk slecht marketing-artikel begint inmiddels met deze open deur. En ik begin een gezonde hekel te krijgen aan deze zin.

Als je aan mijn dochters van 17 en 19 vraagt of de wereld razendsnel verandert, kijken ze je glazig aan. Typische vraag van een boomer. En dat is niet omdat zij zijn opgegroeid met nieuwe innovaties (innovaties zijn best vaak nieuw overigens…). Want vorig schooljaar werd er nog helemaal niets met, bijvoorbeeld, ChatGPT gedaan. Ook voor hen is het nieuw. Maar ze doen er niet zo ingewikkeld over. Ze ontdekken het, horen van elkaar wat je ermee kan, gaan ermee aan de slag, en vinden het binnen no-time heel gewoon.

Verwondering is niet ‘oeh’ of ‘ah’ blijven roepen. Verwondering is er lekker mee gaan spelen en de schoonheid (of niet) ervan inzien. Toen twee maanden geleden de AI-chatbot in Snapchat werd geïntroduceerd, hoorde ik mijn dochters niet zeggen dat de wereld razendsnel verandert. Ik hoorde ze zeggen: 'Heej mam, leuk, heb je dit al gezien? Kijk, dit kan je er mee, grappig hè?' Het was meteen onderdeel van hun dagelijkse leven. En weer door!

Alleen als je niet nieuwsgierig bent, verandert de wereld razendsnel. Dat heeft niets met leeftijd te maken, maar met mindset. Als je nieuwsgierig bent dan zijn innovaties geen bedreiging, maar vormen ze juist een grote bron van energie.'