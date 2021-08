Nicole Freid (Hak): 'Onderschat de concurrentie nooit'

Deze week was Nicole Freid, Directeur Marketing & Innovatie Hak en Haktivist, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Freid over haar week: 'Leuk dat ik deze week tijdens mijn vakantie mijn random pic(k)s mag delen! En het was nog best lastig om een keuze te maken. Ga ik volledig voor de Olympische spelen, voor mijn persoonlijke inspiratie, voor werkinspiratie? Het is een mix van dat alles geworden. Fijne vakantie allemaal!'

Hier haar 5 pic(k)s:

1. 'Een minder ervaren individu zonder geoliede machine erachter kan een professionele ploeg verslaan'

'Deze weken kunnen we niet om de Olympische spelen heen, dus die moest ik wel meenemen in mijn random pic(k)s. Want er zijn weer voldoende inspirerende sportmomenten waar ik erg van kan genieten. Topsport is geweldig en vertelt ook dit jaar weer vele verhalen: over succesvolle sporters die toch strugglen met de druk (Simone Biles) en daar openheid over geven, daar nog midden in zitten of er weer uit komen (Tom Dumoulin), je carrière moeten afsluiten met een teleurstelling (Henk Grol), na tegenslag nu toch eindelijk die gouden plak pakken (Annemieke van Vleuten) én verrassingen. Zoals met de Olympische wielerwedstrijd op de weg voor vrouwen. Deze pakte heel anders uit dan van tevoren verwacht. De favoriet geachte Nederlandse vrouwenploeg moest het afleggen tegen Anna Kiesenhofer. Een Oostenrijkse amateurrenster zonder ploeg die in het dagelijks leven wiskundige is. Ze bereidde haar deelname op haar eigen wijze tot in de puntjes voor, onder andere door wetenschappelijke kennis tot zich te nemen over de aanpassing aan de hete omstandigheden in Japan.

Het leek erop dat de Nederlandse vrouwen zich onder andere door gebrekkige communicatie niet bewust waren van de succesvolle en vroege vlucht in de koers van deze onbekende renster. Van Vleuten dacht zelfs even goud te hebben gewonnen totdat ze tientallen seconden na haar finish hoorde dat ze helemaal niet als eerste over de streep was gekomen, maar iemand anders, een zekere Anna Kiesenhofer, het goud al weg gekaapt had.

Zo zie je maar: een minder ervaren individu zonder geoliede machine erachter kan een professionele ploeg verslaan. Ik vind dit inspirerend omdat het voor mij laat zien dat je altijd scherp moet zijn op concurrentie die de dingen op een andere manier aanpakt. Kortom, onderschat je concurrentie nooit, en verwacht hem ook uit onverwachte hoek - hoe goed en professioneel je ook bent. Zowel in sport als werk een spannend inzicht.'