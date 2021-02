Inspiratie volgens Pascal Duval (VanMoof): 'Dit is onbeschrijfelijk. Dit is zo mooi'

2. New York Times - Farhad Manjoo - I’ve Seen a Future Without Cars, and It’s Amazing

'Dit artikel in The New York Times is echt fantastisch: het laat zien hoe een autovrij Manhattan eruit kan zien'

'Als creative director bij VanMoof ben ik er elke dag mee bezig: hoe krijgen wij mensen uit de auto en op de fiets? Iemand vertellen dat de fiets goed voor je is, is niet echt moeilijk - de meeste mensen snappen dat - maar hoe veranderen we de "global car-culture" waarin het normaal is om in je eentje in je grote auto te stappen, twee straten verder te rijden voor een koffie en die dan weer naar huis mee te nemen.

Tijdens Corona, in de lente van 2020, toen wij bezig waren met de productie van onze commercial "Time To Ride The Future" kwamen er al veel artikelen uit over steden die aan het veranderen zijn, maar dit artikel in The New York Times is echt fantastisch en laat zien hoe een autovrij Manhattan eruit kan zien. Het mooiste is dat dit nu werkelijkheid wordt.

De iconische bruggen van New York worden autoluw, de Champs-Élysées wordt groen - en dit is volgens mij nog maar het begin.'