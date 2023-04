Peeter Verlegh: 'Hoe verfrissend zou het zijn als je op het volgende congres alles hoort over falende campagnes?'

Deze week was Peeter Verlegh, Hoogleraar Marketing aan de Vrije Universiteit, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de LinkedIn-pagina van Nils Adriaans en Adformatie (één bijdrage per dag).

Verlegh over zijn week: 'Als hoogleraar marketing aan de Vrije Universiteit doe ik onderzoek naar merken, advertising en consumentengedrag. Op dit moment richt ik mij met name op merkactivisme. We zien steeds vaker dat merken zich uitspreken over maatschappelijke issues. Met mijn collega’s onderzoek ik wat consumenten en medewerkers hiervan vinden, en welke invloed het heeft op hun gedrag.

Als je hier meer over wil weten (en dat wil je vast 😉) kun je de publicatie “Brand Activism” lezen, die ik schreef voor SWOCC. Als dat teveel is, of als je geen SWOCC begunstiger bent, kun je een eerste indruk krijgen in drie korte blogs, waarin ik vertel wat merkactivisme is, waarom activisme authentiek moet zijn en waarom het nuttig is. En als je niet van lezen houdt, kun je luisteren naar deze aflevering van CMOTalk.

Voor de Random Pic(k) Of The Day heb ik op een andere manier gekeken naar activisme. Ik richt me op muziek, literatuur, theater en fotografie, en ga op zoek naar inspiratie. Voor mezelf, en voor merken. Bij elk voorbeeld leg ik een link naar merkactivisme, of naar ons vak in het algemeen.'

Hier zijn 5 bijdragen:

1. Merken kunnen heel veel leren van Hang Youth

'Als muziekliefhebber wil ik deze maandag graag beginnen met Hang Youth. Luister naar “Je haat geen maandag, je haat kapitalisme” en je begrijpt waarom. Waarschuwing: het gaat ook de hele dag je hoofd niet meer uit. Ik ken – zeker in Nederland – geen enkele band die boosheid en humor zo goed combineert. Merken kunnen heel veel leren van Hang Youth: hun nummers duren 1 of 2 minuten en hebben een heldere boodschap, die vol overtuiging en zonder compromissen gebracht wordt. Ze treffen ons vak in het hart: stop met greenwashing, maak duurzamere mode, neem privacy serieus, en geef vrouwen nou ook eens de kans om corrupte leiders te zijn. De nummers vormen een oeuvre waar links Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Ik wacht op het eerste merk dat met ze samen durft te werken (en kijk nu al uit naar de reactie 😊).'