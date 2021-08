De 5 marketing(vakantie)tips van Ron Schneider

Deze week was Ron Schneider, SAN-voorzitter en tot recent Marketing Directeur Eneco, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde hij zijn inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag).

Schneider over zijn week: 'Deze week mag ik de Random Pic(k)-rubriek overnemen. Vanuit ons vakantie-adres in Spanje zal ik het luchtig houden en jullie dagelijks voorzien van een ‘Random Summerpic(k) of the Day’ met de bijbehorende afdronk. Inspiratie komt bij mij vaak onverwacht: een boeiend boek, een leuk gesprek, bijzondere verhalen of losse indrukken. Vandaag start mijn Summerpic(k) of the Day in Barcelona.'

Hier zijn 5 pic(k)s:

1. Can Culleretas: nooit te oud om te digitaliseren - 'Hun Catalaanse gerechten worden bezorgd tot in Valencia en Mallorca'

'Alhoewel er behoorlijk wat mensen op de been zijn, is Barcelona dit jaar duidelijk rustiger dan normaal in de zomer. Op elk terrasje is nog wel een plekje te vinden en ook in het mega-warenhuis El Corte Inglés, waar toeristen even afkoelen van de hitte, is het rustig. Covid heeft impact gehad, dat is duidelijk.

In een onooglijk steegje in de Gotische wijk zit al een eeuwigheid restaurant Can Culleretes. Sinds de jaren '50 in handen van familie Agut en gerund door Alicia (65) en Montse (71). Het oudste restaurant van Catalonië bestaat al sinds 1786. Het verhaal is dat het ooit werd opgericht door monniken buiten de stad en het zo’n groot succes was dat het al snel verplaatst werd naar het centrum van de stad, waar het tot op de dag van vandaag klassieke Catalaanse gerechten serveert.

Zo’n 20 jaar geleden ontdekten we bij toeval dit restaurant vanwege de lange rij voor de deur rond Spaanse lunchtijd. Sindsdien komen we er zo af en toe om hun ‘signature dish’ Canelones te bestellen of voor een Menu del Día inclusief wijn uit flessen zonder etiket.

Onlangs hadden we zowaar gereserveerd vanwege de verjaardag van mijn Spaanse schoonmoeder. Bij het binnenstappen van het restaurant word je letterlijk terug in de tijd geslingerd. De entree, het meubilair en de vele foto’s aan de wand met voor mij onbekende beroemdheden. Alles verliep zoals altijd; het eten was goed, de senior bediening attent en de handgeschreven bon onleesbaar. Maar bij het afrekenen werden we geattendeerd op de mogelijkheid om de gerechten te laten bezorgen. Ook in Terrassa (voorstad van Barcelona) was dat geen probleem.

Bij het verlaten van het restaurant stuitten we op een ingelijst krantenartikel van de nationale krant El País met daarin het verhaal. Can Culleretes werd hard geraakt en overleefde omdat het pand in eigendom was en door het starten van een ‘tienda (winkel) online’ waar gerechten besteld kunnen worden voor een diner aan huis. Om die zelf thuis in de oven af te maken.

Waar de tijd in dit restaurant in alles letterlijk heeft stilgestaan, hebben de eigenaren na 235 jaar een enorme sprong vooruit in de tijd gemaakt. Door te digitaliseren, en naast bezorging kun je nu ook cadeaubonnen en reserveringen online regelen. Een reset die getuigt van veel wendbaarheid om het restaurant en de 27 personeelsleden door de crisis heen te helpen. Hiermee haalden ze zelfs de landelijke krant en Catalaanse TV. Hun gerechten zijn bezorgd tot in Valencia en Mallorca.

Inspirerend om te zien dat de twee eigenaressen het lef hebben gehad het roer om te gooien om dit iconische restaurant door de crisis heen te helpen. Met een ‘digitale transformatie’ die hen ook zeker in de toekomst verder zal helpen. Het bewijs maar weer eens: je bent nooit te oud om te digitaliseren. En Can Culleretes heeft laten zien dat op een manier te doen die helemaal past bij de liefde voor het merk, de historie en hun klassieke Catalaanse gerechten.'

Adres: Quintana 5, Barcelona.