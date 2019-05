Opensourcebedrijf Red Hat creëert nieuw logo met hulp van velen

Uit 45 verschillende, hoed-gerelateerde logo’s die uit dit consultatietraject tevoorschijn kwamen koos een brand team de uiteindelijke versie. Het is niet de meest efficiente manier om tot een logo te komen. En het was ook geen volledig democratisch proces, in die zin dat er een ‘brand team’ in het spel was dat de uitwerking en besluitvorming heeft gedaan.

Maar wat voor de Jong telt, is dat de achterban intensief bij de nieuwe visuele identiteit betrokkenheid zijn geweest. het resultaat is niet alleen een nieuw, opgefrist logo, maar vooral ook een versterking van de commitment bij de mensen aan wie Red Hat zijn bestaan te danken heeft. Hoe groot de betrokkenheid onder de achterban is, mag blijken uit het feit dat zes medewerkers inmiddels het nieuwe logo als tattoo hebben geplaatst.