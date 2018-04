Door het ziekenhuis moet een nieuwe wind komen te waaien, eentje waar er ruimte is voor kritiek, aldus Trinthamer in het interview. Twee jaar geleden, voor zijn komst, was dat geenszins het geval toen het UMC in de clinch lag met Zembla, Dat had diverse uitzendingen gemaakt over de angstcultuur en patiëntveiligheid in het UMC Utrecht.

Het UMC verweet destijds op zijn site dat Zembla ‘eenzijdig, incompleet en uitsluitend geselecteerd om een bepaald beeld neer te zetten’ was.

Die houding is nu losgelaten, vertelde Eric Trinthamer, transparantie en lerend vermogen zijn centraal komen te staan in handelen en communicatie van UMC Utrecht,

Toch ging het mis, opnieuw met Zembla en verslaggever Ton van der Ham. De journalist mocht niet naar binnen van Trinthamer, die dat toelichtte met: 'Omdat ik je niet vertrouw. Vertrouwen is emotie. Ik heb dat vertrouwen niet bij jou.'