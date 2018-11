De moderne propagandamachine van Donald Trump in 5 communicatielessen

‘Er is iets aan de hand in het land! Ik voel het! Veel enthousiasme!’

Het is het instinct van een jager die zijn prooi ruikt. Het is Donald Trump op zijn best. Vol vuur en overtuigingskracht spreekt ie de pers toe voor zijn klaarstaande helikopter The Marine One. Vechtend tot het laatste moment, omdat hij wil winnen. Altijd!

Wat moeten we leren van Trump? Welke nieuwe stijl is nodig om in deze tijd succesvol te communiceren? Of moeten we juist verre blijven van zijn polariserende stijl?

Vorige week waren we in de VS tijdens de duurste en felste tussentijdse verkiezingen ooit. De Midterms zijn vaak een afstraffing voor de zittende president. Maar Trump heeft de schade wonderwel weten te beperken. Hij hield de meerderheid van de Senaat en hoewel het Huis van Afgevaardigden nu door Democraten wordt gedomineerd, behield hij ook belangrijke Staten, waarvoor hij zelf intensief campagne voerde.

Hij verkocht zijn verlies daarom als een klinkende overwinning. En verklaarde de oorlog aan CNN. Volgens veel commentatoren is Trump voorspelbaar op weg naar een tweede termijn als president. Hoe is dat mogelijk?