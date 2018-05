Mediarel tussen UMC Utrecht en Zembla sleept zich voort

‘Natuurlijk ontkent hij dat. Maar zijn collega Norbert Reintjens heeft in de media gezegd: “Die beelden zouden we toch niet gebruiken”. Er is dus wel degelijk gefilmd. En dan moet een patiënt of medewerker die daar loopt maar weten of de beelden wel of niet worden gebruikt. Daarom hebben we ook regels, en als je die overtreedt loop je het risico verwijderd te worden.'

(Reintjens zegt dat Van der Ham toestemming had om te filmen op de plek waar hij stond, daar komen ook de beelden met Trinthamer vandaan. In NRC zegt hij dat beelden van omstanders die onverhoeds toch in beeld kwamen ''natuurlijk niet uitgezonden worden".)