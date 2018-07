Branded activism breekt door, zie deze 4 inspirerende voorbeelden

Dus los van je eigen purpose (die onmisbaar is!) moeten merken steeds beter nadenken over hoe zij over deze topics denken en hoe zij acteren. Waarom is dit nodig? Purpose marketing is ontstaan omdat de bewuste millennial diezelfde mentaliteit van merken verwacht. GenZ gaat nog een stapje verder. Deze generatie kenmerkt zich door de woke mentaliteit. Woke? Yes, weer een nieuwe term die je moet kennen! De term woke is inmiddels zo relevant dat het is toegevoegd aan the Oxford English Dictionary (OED) en vertaalt zich als: ‘alert to racial or social discrimination and injustice’. Being woke wordt ook vaak geassocieerd met een activistische houding: met alleen bewustzijn verandert er niets.

Dus zoals millennials purpose van merken eisten, is GenZ op zoek naar bedrijven waar zij haar woke mentaliteit en acties terugvindt. Er kwamen dit jaar al behoorlijk wat merken in de problemen: H&M met de Coolest monkey in de jungle trui, Starbucks nadat een medewerker de politie belde omdat er twee zwarte mannen binnen zaten. Toppunt in Nederland is wel Linda magazine, die van de ene rel in de andere rolt: eerst geen homo's op de cover, toen alleen alleen witte mannen, toen de racistische tekst over de video van Beyoncé en Jay die ze ook nog eens snel proberen weg te moffelen zonder oprechte excuses te maken. Not so woke. Een spannende tijd dus waarin merken voorzichtig moeten zijn en fouten zo zijn gemaakt: niets doen dan maar?