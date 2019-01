‘Gillette, the worst a man can get’

Schuimbekkende vakgenoten ten spijt, Gillette is lekker physical en mental available, dus Byron Sharp zal vast tevreden zijn. De onverschillige consument gooit de peperdure blisters met piepers en pampers nog net zo gedachteloos in het boodschappenkarretje. Daarbij was de oude campagne ook niet zonder risico. Federer had vorig jaar nog een driftbui in de US Open finales, en verloor. Henry kwam onder vuur toen hij met handbal probeerde een WK-kwalificatiewedstrijd te winnen. En Woods scoorde vooral met 13 buitenechtelijke affaires, onder andere met een pornoster. Dan is een brandend gevoel na je nieuwe scheercampagne je laatste probleem.