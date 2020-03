Darla van Hoorn (Rainforest Alliance): 'De wereld is grenzeloos'

Deze week is Darla van Hoorn, Senior Officer Media Relations Europe Rainforest Alliance, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week.

Van Hoorn over haar week: 'De wereld is grenzeloos. Het doet ons kopje-onder gaan in prikkels, complexe statistieken en fake news. Beurtelings verspreiden survival mechanismes zoals angst, schuld en onbegrip zich nog sneller dan het virus. Daar waar op het hoogste niveau wordt afgewogen landsgrenzen dicht te gooien, moeten wij dat doen op persoonlijk vlak. Laten we deze week proberen ons media-dieet te managen, vooruit te kijken en silver linings - zoals saamhorigheid en hartverwarmende initiatieven - te zien in ons "huisarrest". Want onze onrust, tjokvolle agenda’s en de tijd naar binnen schrokken deed nooit veel goeds… Vanuit deze gedachten en gevoelens heb ik mijn week samengesteld.'

Hier haar 5 bijdragen:

Op media-dieet

1. 'De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden priesters. Een egoïst, zeiden boekhouders. Al eeuwen is de Westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. “Maar wat als we het al die tijd mis hadden?”, zegt Rutger Bregman in zijn boek De Meeste Mensen Deugen. Hoewel er in de krochten van de menselijke ziel wel degelijk grimmige kanten huizen (denk: Trump die het vaccin probeert te kapen of het collectief hamsteren van pakken wc-papier) doet zijn optimistische mensbeeld in deze bizarre dagen goede dienst als tegengif. Het perfecte boek om het thuisblijven mee door te komen. Doe er je voordeel mee.'