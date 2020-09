'Ik hoop zo dat dit de nieuwe norm gaat worden voor de cosmetica-industrie’

Deze week is Lenny Houwaart, die afgelopen woensdag afscheid nam als Head of marketing and communication bij Plastic Whale*, curator van Random Pic(k) Of The Day For A Week. Vijf dagen lang deelde zij haar inspiratie op de Facebook-pagina van Nils Adriaans (één bijdrage per dag). Lenny over haar week: ‘Ik geloof erin dat je voor vooruitgang – en dan heb ik het over duurzame vooruitgang en innovatie – buiten de gebaande paden moet gaan, buiten de lijntjes moet kleuren. Daar gaat deze week over.’

Hier haar 5 bijdragen:

1. Creatives for Climate

‘Ik ben echt super-fan van dit collectief sinds ik vorig jaar naar een evenement van hen ben gegaan, georganiseerd door The Humblebrag, Extinction Rebellion & Patagonia. De missie is om heel creatief Nederland regelmatig bij elkaar te krijgen om de klimaatcrisis te bezweren. Het collectief stuurt briefings uit, creatieven maken prachtig werk en dat campagnemateriaal delen ze binnen de community om vervolgens zelf te kunnen kiezen welke uiting er voor een demonstratie of specifiek klimaatprobleem wordt gebruikt.

De VN heeft eenzelfde soort systeem ingezet voor de huidige coronacrisis. Ik ben ervan overtuigd dat de creatieve industrie kan bijdragen aan de grote “ver van je bed”-problematiek die de klimaatcrisis vaak nog is, op een manier die uniek én impactvol is.’